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30.08.2026 02:50:23

Amazon.com vs. MercadoLibre: A Look at Which E-Commerce Stock Is a Better Investment in 2026

Choosing between a global titan and a regional powerhouse can define a portfolio. Amazon.com (NASDAQ:AMZN) and MercadoLibre (NASDAQ:MELI) represent two different paths to e-commerce success.Amazon serves as the ultimate everything store with a massive cloud infrastructure business. MercadoLibre dominates the Latin American market by blending digital retail with a robust payments ecosystem. Both companies are often compared because they utilize logistics and financial services to lock customers into their platforms.Amazon operates as a global leader among retail stocks, using its massive fulfillment network to serve hundreds of millions of unique products. The company generates revenue from its core e-commerce site, third-party seller services, and a high-margin advertising business. Its technology division, Amazon Web Services (AWS), provides cloud computing for enterprises and developers, serving as a significant driver of overall profitability.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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