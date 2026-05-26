Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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26.05.2026 16:49:02

Amazon.com vs. MercadoLibre: Which Consumer Stock Is a Better Buy in 2026?

As global e-commerce continues to evolve, investors often weigh the massive scale of Amazon (NASDAQ:AMZN) against the high-growth potential of MercadoLibre (NASDAQ:MELI) to determine which is a better buy.Amazon dominates North American retail and global cloud computing, while MercadoLibre has built a leading e-commerce and fintech ecosystem across Latin America. Both companies benefit from the digital transformation of commerce, but operate in different economic climates. This comparison examines their business strategies, recent financial performance, and current valuations to help you decide between them.Amazon operates a vast global business in the retail stocks category, integrating consumer sales, logistics, and subscriptions. The company serves millions of customers through its retail stores and Prime membership, which offers millions of items with fast delivery. Beyond retail, its AWS segment provides essential cloud services to businesses and government agencies worldwide.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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MercadoLibre Inc 1 418,60 -1,73% MercadoLibre Inc

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