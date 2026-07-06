NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 20:28:14

Amazon Could be On the Cusp of Reshaping the Artificial Intelligence (AI) Chip Market. Should Nvidia Investors be Worried?

Four years ago, Amazon (NASDAQ: AMZN) started using its own Trainium AI chips in its cloud infrastructure platform, Amazon Web Services (AWS). Those first-party chips became even more powerful with the launches of the Trainium2 in 2024 and Trainium3 in 2025. That expansion indicated that Amazon wanted to reduce its dependence on Nvidia (NASDAQ: NVDA), which still provides the majority of its data center GPUs. Several of Nvidia's other top customers -- including Microsoft (NASDAQ: MSFT), Alphabet's (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google, and Meta -- also produced their own AI chips for the same reason. Google and Microsoft even plan to sell their own chips to third-party customers that want to break free from Nvidia's sticky ecosystem.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten