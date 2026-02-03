Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
03.02.2026 18:07:20
Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
Amazon told employees that it was cutting 16,000 corporate jobs, completing a downsizing move that began last year. The online retail giant had recruited during a COVID pandemic spike in demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
06:09
|Trump: Habe ChatGPT noch nicht benutzt (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
04.02.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
04.02.26
|Amazon, Uber, Netflix: Wie ein Boykott gegen Donald Trumps Einwanderungspolitik helfen soll (Spiegel Online)
|
03.02.26
|NYSE-Handel Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aktie im Fokus: Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|197,72
|0,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.