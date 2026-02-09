Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
09.02.2026 04:51:45
Amazon cuts more corporate jobs in post-pandemic downsize
Amazon told employees that it was cutting 16,000 corporate jobs, completing a downsizing move that began last year. The online retail giant had recruited during a COVID pandemic spike in demand.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: KI-Investitionen bereiten auch bei Amazon Kopfzerbrechen (dpa-AFX)
|
06.02.26
|Gewinnplus bei Amazon, Markt reagiert wegen hoher Ausgaben skeptisch - Aktie tiefrot (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)