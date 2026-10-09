Amazon Deals of the Day: Prime Day Is Over, but Nex Playground Is Giving You 20% Off Your Next Family Game Night

Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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09.10.2026 17:56:51
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Nachrichten zu Amazon
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09.10.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
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09.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus (finanzen.at)
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09.10.26
|Handel in New York: Dow Jones legt mittags zu (finanzen.at)
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09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
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08.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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07.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
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|31.07.26
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.