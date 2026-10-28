Amazon Echo Smart Speakers Now Have Cameras, Wi-Fi Extenders and Home Hubs Built in

Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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28.10.2026 13:20:02
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Nachrichten zu Amazon
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18:01
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
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16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
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27.10.26
|Dienstagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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27.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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27.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
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27.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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27.10.26
|Dow Jones aktuell: Anleger lassen Dow Jones zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
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26.10.26
|SAP, Rheinmetall, Bayer, Öl, Benzin, Woche der Notenbanken - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
Analysen zu Amazon
|26.10.26
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|UBS AG
|21.10.26
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|15.10.26
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|03.08.26
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|31.07.26
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.