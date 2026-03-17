Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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17.03.2026 01:46:00
Amazon Experienced a String of Outages This Week: 2 Things Investors Need to Know.
As market attention has shifted to the conflict in the Middle East, one might not have expected Amazon (NASDAQ: AMZN) to be at the center of controversy, but both external and internal threats have affected the company in recent days.The Iran conflict hit Amazon directly when drones struck three of its data centers in the Middle East. Additionally, a "software deployment code" error caused ordering issues on its e-commerce site. And Amazon Web Services' generative artificial intelligence (AI) tools were found to have created code that it may not have properly debugged.Amid all these challenges, the consumer discretionary stock has held steady, which may come as a surprise to many. In order to understand this situation, investors should keep two things in mind.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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