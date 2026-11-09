Amazon Generated $202 Billion in Quarterly Sales. Most of Its Operating Profit Came From Just 1 Business.

Take a moment and think about the last time you used Amazon (NASDAQ: AMZN). Did you buy something? Pay for something to watch on Amazon Prime? Maybe you checked on the status of a package? All of these services make it easy to think of Amazon as an e-commerce business.

However, the company's latest results reveal something many people may not fully grasp: Most of its profit comes from a segment many people never knowingly use. It's Amazon Web Services (AWS), and it deserves a place in the sun.

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