Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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09.11.2026 16:30:00
Amazon Generated $202 Billion in Quarterly Sales. Most of Its Operating Profit Came From Just 1 Business.
Take a moment and think about the last time you used Amazon (NASDAQ: AMZN). Did you buy something? Pay for something to watch on Amazon Prime? Maybe you checked on the status of a package? All of these services make it easy to think of Amazon as an e-commerce business.
However, the company's latest results reveal something many people may not fully grasp: Most of its profit comes from a segment many people never knowingly use. It's Amazon Web Services (AWS), and it deserves a place in the sun.
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