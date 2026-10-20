Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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20.10.2026 03:40:28
Amazon Gets Warrant to Buy $521.4 Million of 3M Stock in Expanded Data Center Partnership: MMM Rises Over 5% After Hours
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