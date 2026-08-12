Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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12.08.2026 10:30:00
Amazon Grew Revenue 20%. Here's the Only Reason I Can Think Of for Why Amazon Trades at Just 22 Times Forward Earnings.
The price action on Amazon (NASDAQ: AMZN) stock may leave investors scratching their heads. The 20% net sales growth is an improvement over 2025, when growth rates were barely above double digits.However, despite an improved performance, its forward P/E ratio has fallen to just 22, a level that would have been unimaginable in Amazon's earlier years. Although we do not know for sure why it has become so cheap, one aspect of its financials may have made some investors hesitant to buy the stock.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Amazon
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12.08.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
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12.08.26
|The Amazon of used cars gets a balance sheet tune-up (Financial Times)
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11.08.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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11.08.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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11.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)
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11.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
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|DZ BANK
|31.07.26
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