Amazon Grocery Offers Complete Thanksgiving Meal For $25

(RTTNews) - Monday, Amazon.com, Inc. (AMZN) introduced a complete Thanksgiving Meal for $25 from Amazon Grocery, which includes an 8 lb. turkey plus ingredients for classic sides and dessert.

Available through November 26, the meal will be delivered to the door with free Same-Day Delivery on orders of $25 or more.

"Customers love the convenience of getting everything they need for the holidays delivered so they can come together with family and friends. Amazon makes it even easier for customers to put a delicious meal on the table," said Jason Buechel, Vice President of Amazon Worldwide Grocery Stores and Chief Executive Officer at Whole Foods Market.

AMZN was trading at $252.40, up 5.04 percent on the Nasdaq.