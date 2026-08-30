Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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30.08.2026 16:15:00
Amazon Has Badly Underperformed the S&P 500 and Nasdaq-100 Since Jeff Bezos Stepped Down as CEO. Could Apple Do the Same Starting Sept. 1 When Tim Cook Steps Down?
Artificial intelligence is changing the landscape in the technology sector. So, as Tim Cook gets set to retire from the CEO spot at Apple (NASDAQ: AAPL) on Sept. 1, investors should probably anticipate some change. But will the stock's performance follow the trend set by Amazon (NASDAQ: AMZN), which has underperformed since Jeff Bezos stepped down as CEO? Image source: Apple.Jeff Bezos helped turn Amazon into an industry-leading technology company, taking it from an e-commerce disruptor selling books to a diversified technology services company. There's no question that he was an important figure at the company. However, he stepped down as CEO in mid-2021. Since that point, Amazon's stock has been a laggard.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.at)
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27.08.26
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Analysen zu Apple Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|230,05
|4,57%
|Apple Inc.
|275,85
|2,09%
|Nasdaq Inc
|85,60
|0,23%
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