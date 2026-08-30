Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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30.08.2026 16:15:00

Amazon Has Badly Underperformed the S&P 500 and Nasdaq-100 Since Jeff Bezos Stepped Down as CEO. Could Apple Do the Same Starting Sept. 1 When Tim Cook Steps Down?

Artificial intelligence is changing the landscape in the technology sector. So, as Tim Cook gets set to retire from the CEO spot at Apple (NASDAQ: AAPL) on Sept. 1, investors should probably anticipate some change. But will the stock's performance follow the trend set by Amazon (NASDAQ: AMZN), which has underperformed since Jeff Bezos stepped down as CEO? Image source: Apple.Jeff Bezos helped turn Amazon into an industry-leading technology company, taking it from an e-commerce disruptor selling books to a diversified technology services company. There's no question that he was an important figure at the company. However, he stepped down as CEO in mid-2021. Since that point, Amazon's stock has been a laggard.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Apple Inc. 275,85 2,09% Apple Inc.
Nasdaq Inc 85,60 0,23% Nasdaq Inc

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