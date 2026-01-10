Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
10.01.2026 07:41:56
Amazon has big hopes for wearable AI - starting with this US$50 gadget
Bee’s device can be worn on the wrist or clipped to a shirtWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
09.01.26
|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
07.01.26
|Zurückhaltung in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
06.01.26
|Amazon accused of listing products from independent shops without permission (Financial Times)
|
06.01.26