Amazon Has Fallen 10% From Its All-Time High. Now Is the Perfect Time to Buy.

Amazon (NASDAQ: AMZN) is one of the more recognizable stocks in the market, mainly because nearly everyone has used its services at one time or another. However, the market isn't in love with the stock right now, as it's down more than 10% from its all-time highs.

This is a bit suspect, as it reached a new all-time high the last time it reported quarterly earnings in late July. Nothing has changed between now and then, so it could be a case of the market taking profits and moving elsewhere. However, I think that's a huge mistake, as Amazon is right at the beginning of a new growth paradigm.

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