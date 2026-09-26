Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
26.09.2026 10:15:00
Amazon Has No Dividend. Here's Why Long-Term Investors Should Own It Anyway.
Over the past 25 years, shares of Amazon (NASDAQ: AMZN) have skyrocketed 66,570% (as of Sept. 23). This might be the single greatest performer for investors this century. It's impossible to complain about a gain that turned $10,000 into a whopping $6.7 million.
Shareholders understand that this business has never paid a dividend in its entire operating history. Instead, the "Magnificent Seven" stock's leadership team, from founder Jeff Bezos to current CEO Andy Jassy, has opted to allocate capital to growth opportunities to increase revenue and profit far into the future. That playbook has clearly worked.
And that's why long-term investors should own shares even though there is no dividend stream.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
25.09.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
23.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
23.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Schwache Performance in New York: So steht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
23.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.at)
|
23.09.26
|Streit um dm-Versandapotheke: Geht um ganzes Geschäftsmodell (dpa-AFX)
|
22.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
21.09.26
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|219,05
|-0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.