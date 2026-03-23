Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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23.03.2026 16:27:00
Amazon hasn’t been this cheap since 2008. Here’s how the stock could rally 46% from here.
Amazon’s $200 billion AI spending plans have weighed on the stock, overshadowing robust cloud and retail growth, Jefferies argues.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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