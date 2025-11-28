Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
28.11.2025 15:52:05
Amazon Hit By Black Friday Strikes: Thousands Of Workers Walk Off Job In Germany
This article Amazon Hit By Black Friday Strikes: Thousands Of Workers Walk Off Job In Germany originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!