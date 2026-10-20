Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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20.10.2026 11:53:00
Amazon investiert im nächsten Jahr 16 Milliarden Euro in deutsche Cloud und KI
16 Milliarden Euro will Amazon 2027 in Deutschland investieren – ein großer Teil soll in Cloud und KI rund um Frankfurt fließen.
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Nachrichten zu Amazon
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20.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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20.10.26
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20.10.26
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20.10.26
|Amazon will 2027 in Deutschland mehr als 16 Mrd EUR investieren (Dow Jones)
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20.10.26
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19.10.26
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19.10.26
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