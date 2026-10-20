Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|Rechenzentren
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20.10.2026 20:47:03
Amazon investiert Milliarden in Deutschland - Aktie steigt
Rund 4,8 Milliarden Euro und damit ein großer Teil der Investitionssumme will Amazon eigenen Angaben zufolge in den Ausbau der Cloud- und KI-Infrastruktur stecken. Das Geld fließe in die sogenannte AWS-Region-Europa rund um Frankfurt am Main. Weitere Details zu den Investitionen nannte Amazon zunächst nicht. Neben dem Online-Marktplatz und der Logistik ist der Cloud-Anbieter AWS ein weiteres zentrales Geschäftsfeld des US-Konzerns. In Deutschland arbeiten dem Konzern zufolge rund 3.000 Beschäftigte für die Sparte.
In den Logistikzentren gehe es um Investitionen in moderne Technologien wie Robotertechnik, teilte das Unternehmen weiter mit. Bereits laufende Modernisierungen der Standorte Bad Hersfeld in Hessen sowie Dortmund und Herne in Nordrhein-Westfalen sollen in kommenden Jahr abgeschlossen werden. In Könnern in Sachsen-Anhalt werde derzeit ein neues Zentrum gebaut.
Ein weiteres Investitionsfeld ist laut Amazon der Satelliten-Internetdienst Amazon Leo. Es ist das zentrale Wettbewerbsprojekt zu Starlink, dem Satelliteninternet des rechten US-Unternehmers Elon Musk.
Die Amazon-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,09 Prozent höher bei 262,67 US-Dollar.
/maa/DP/jha
BERLIN (dpa-AFX)
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