NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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02.10.2026 11:07:00
Amazon is hiking chip-rental prices and reportedly moving Nvidia processors off the balance sheet
In a sign of the financing crunch facing the hyperscalers financing the AI revolution, Amazon has announced it is raising prices on how much it charges to rent high-performance microchips as it reportedly is going to sell and then lease back Nvidia chips.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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