Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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30.06.2026 19:41:00
Amazon is laying out $1 billion to follow Palantir’s AI playbook
Packages aren’t the only thing Amazon.com is delivering: The company is now sending engineers directly to clients in order to bolster artificial-intelligence adoption.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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