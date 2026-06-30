Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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30.06.2026 19:41:00

Amazon is laying out $1 billion to follow Palantir’s AI playbook

Packages aren’t the only thing Amazon.com is delivering: The company is now sending engineers directly to clients in order to bolster artificial-intelligence adoption.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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