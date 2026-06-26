Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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26.06.2026 09:50:00
Amazon Is Now the Worst Performer Among the "Magnificent Seven" Over the Last 5 Years. Is Amazon a No-Brainer Buy, or Is There More Room to Fall?
Amazon (NASDAQ: AMZN) has a lot going for it. The company has a huge e-commerce business that has transformed how people shop and disrupted the brick-and-mortar retail model. And its Amazon Web Services (AWS) is the biggest cloud computing company in the world, with a market share of nearly 30%.The company also is emerging as a key player in satellite internet service. Its Amazon Leo is seeking to compete with Starlink, the satellite internet service of Space Exploration Technologies, or SpaceX, in operating networks of low-orbit satellites to provide mobile service and internet to underserved and rural areas.Despite all this, Amazon shares aren't getting much love. Of all the members of the "Magnificent Seven" cohort, it has been the worst-performing stock, gaining only 33% over the last five years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Amazon
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26.06.26
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25.06.26
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25.06.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
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25.06.26
|Magnificent Seven im Korrekturbereich: So schätzen Experten den Rücksetzer bei den Aktien von NVIDIA, Amazon, Microsoft und Co. ein (finanzen.at)
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24.06.26
|Agility Robotics-Aktie: Digit-Entwickler plant milliardenschweres SPAC-Listing mit Amazon an Bord (finanzen.at)
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24.06.26
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