Paid Aktie
WKN: A0BL4Z / ISIN: US69561N2045
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13.08.2026 21:26:00
Amazon Is the Only $3 Trillion Company That Has Never Paid a Dividend
Five companies command market values around $3 trillion or more: chipmaker Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, and Amazon (NASDAQ: AMZN). Four of them pay quarterly dividends.Amazon is the exception, and it always has been. The e-commerce and cloud computing giant has never paid a dividend, and it joined this group only recently, crossing the $3 trillion line for the first time on Aug. 3.The reason has little to do with how much cash comes in the door. What's missing is anything left over once the company finishes spending.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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