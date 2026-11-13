Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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13.11.2026 11:14:00
Amazon Is the Only "Magnificent Seven" Stock I'd Buy With $1,000 Right Now
On Oct. 29, Amazon (NASDAQ: AMZN) CEO Andy Jassy made a claim no company has made before: "There has never been a trillion-dollar revenue business, and we may have two of them in the next five to ten years." He means Amazon Web Services (AWS), the company's cloud business, and its online stores (which include third-party seller services and physical stores).
Here's a simple way to think about Amazon right now: It isn't one bet on artificial intelligence (AI) or one bet on shopping. It's both, and both sides are getting stronger. That's why, if I could put $1,000 into just one "Magnificent Seven" tech stock today, it would go there.
Microsoft and Alphabet are spending heavily on AI, too; Meta Platforms slid after its spending pushed cash flow negative; and Nvidia, Apple, and Tesla each lean hard on one big product or bet. None of these other Magnificent Seven has as many separate ways to grow as Amazon.
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