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02.11.2026 14:21:12

Amazon ist in Polen chancenlos, ein lokales Unternehmen dominiert: Warum ist das so?

Der Onlinehändler Allegro ist in Polen unangefochtener Marktführer und verkauft eigentlich nichts selbst. Wie das Geschäftsmodell funktioniertWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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