Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
02.11.2026 14:21:12
Amazon ist in Polen chancenlos, ein lokales Unternehmen dominiert: Warum ist das so?
Der Onlinehändler Allegro ist in Polen unangefochtener Marktführer und verkauft eigentlich nichts selbst. Wie das Geschäftsmodell funktioniertWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
16:01
|Börse New York: Dow Jones beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.at)
|
13:00
|Amazon – Massiver Investitionsanstieg sorgt für herben Cash-Abfluss (NewsTool)
|
13:00
|Amazon – Massiver Investitionsanstieg sorgt für herben Cash-Abfluss (NewsTool)
|
30.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger (dpa-AFX)
|
30.10.26
|Amazon-Aktie mit Kursrutsch: Umsatz und Ergebnis verfehlen Erwartungen (finanzen.at)
|
30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.10.26
|AKTIEN IM FOKUS: Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|223,10
|3,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.