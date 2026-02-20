Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
20.02.2026 09:41:00
Amazon ist jetzt das umsatzstärkste Unternehmen der Welt
Mit einem Jahresumsatz von 717 Milliarden US-Dollar ist Amazon jetzt das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Zuvor hatte Walmart die Liste jahrelang angeführt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
20.02.26
|Amazon ist jetzt das umsatzstärkste Unternehmen der Welt (Spiegel Online)
|
20.02.26
|Amazon service was taken down by AI coding bot (Financial Times)
|
18.02.26