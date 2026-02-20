Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
20.02.2026 15:33:00
Amazon ist jetzt das umsatzstärkste Unternehmen der Welt
Der Onlinehändler hat im vergangenen Jahr 717 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Damit überholt Amazon erstmals den US-Konzern Walmart in derRangliste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
20.02.26
|Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
20.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|Optimismus in New York: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
20.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
20.02.26
|Amazon ist jetzt das umsatzstärkste Unternehmen der Welt (Spiegel Online)
|
20.02.26