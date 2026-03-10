Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
10.03.2026 20:01:00
Amazon joins Meta, Google in jumbo bond club with up to $42 billion issuance
Amazon is preparing one of the largest corporate bond offerings in history to fund its AI buildoutWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
06.03.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
05.03.26
|Meta-Aktie sinkt: KI-Konkurrenz darf in WhatsApp (Dow Jones)
05.03.26
|Bundestag streitet über Altersgrenze für Social Media (dpa-AFX)
27.02.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
24.02.26
|Meta-Aktie stabil: Urteil gegen Facebooks Freunde-Finder (dpa-AFX)
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: AMD mit Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
24.02.26
|ROUNDUP: Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus (dpa-AFX)
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS: AMD mit vorbörslichem Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|24.02.26
|Meta Platforms Outperform
|Bernstein Research
|29.01.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|7 740,00
|-0,19%
|Alphabet A (ex Google)
|267,40
|0,85%
|Alphabet C (ex Google)
|266,90
|0,87%
|Amazon
|183,34
|-0,78%
|Meta Platforms (ex Facebook)
|561,90
|-0,16%
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.