Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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19.10.2026 22:05:43
Amazon Just Found a Way Around Nvidia’s Biggest Moat
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Nachrichten zu Amazon
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19.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
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19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
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19.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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19.10.26
|Handel in New York: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
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19.10.26
|Börse New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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19.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
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19.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones am Montagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Start des Montagshandels in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|15.10.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|31.07.26
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|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
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|31.07.26
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|UBS AG
|31.07.26
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|DZ BANK
|31.07.26
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.