Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
09.04.2026 18:43:58
Amazon Just Revealed This 1 Business Is Worth More Than 82% of Fortune 500 Companies (Hint: Not Cloud Computing)
When it comes to industry-leading businesses, very few companies can hold a candle to Amazon (NASDAQ: AMZN). While it didn't invent online retail, its success in e-commerce is the stuff of legend. The company pioneered modern cloud computing when it launched Amazon Web Services (AWS) in 2006, a space it still dominates and which now forms the foundation of its business empire. Amazon's ability to expand into new businesses has helped make it one of the world's most successful companies.In Amazon's annual shareholder letter, CEO Andy Jassy just revealed what could ultimately be one of the company's most successful ventures yet.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
09.04.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
09.04.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
09.04.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09.04.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|25.03.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Amazon Overweight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|200,35
|0,45%