Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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09.04.2026 18:43:58

Amazon Just Revealed This 1 Business Is Worth More Than 82% of Fortune 500 Companies (Hint: Not Cloud Computing)

When it comes to industry-leading businesses, very few companies can hold a candle to Amazon (NASDAQ: AMZN). While it didn't invent online retail, its success in e-commerce is the stuff of legend. The company pioneered modern cloud computing when it launched Amazon Web Services (AWS) in 2006, a space it still dominates and which now forms the foundation of its business empire. Amazon's ability to expand into new businesses has helped make it one of the world's most successful companies.In Amazon's annual shareholder letter, CEO Andy Jassy just revealed what could ultimately be one of the company's most successful ventures yet.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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