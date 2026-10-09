Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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09.10.2026 13:33:00
Amazon Just Signed a 20-Year Nuclear Power Deal. Here's the 1 Industrial Stock That Benefits Most.
If there were any doubt that AI data center owners/operators are serious about using nuclear power to shore up their energy supply, Alphabet and Amazon just erased it.
Last week, the e-commerce powerhouse made a 20-year commitment to purchase electricity from Constellation Energy's (NASDAQ: CEG) Calvert Cliffs Clean Energy Center in Maryland. Then, early this week, Google's parent company Alphabet made a separate-but-similar 20-year deal with Constellation to purchase nuclear-generated power from 11 different facilities in Illinois, Pennsylvania, and New Jersey.
Read between the lines: The tech industry knows that nuclear energy will feature prominently in its future mix of power sources, largely because it's proven, scalable, and ready to go right now.
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|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|234,35
|3,37%
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