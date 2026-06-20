Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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20.06.2026 13:45:00
Amazon legt Filmprojekt über Sam Altman auf Eis
Luca Guadagnino muss die Arbeit an seinem Film über den OpenAI-CEO vorerst stoppen. Grund sind Amazons Geschäfte mit OpenAI.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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18.06.26
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17.06.26
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17.06.26
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