Amazon legte Quartalsergebnis vor

Amazon präsentierte in der am 04.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,650 USD, nach -0,200 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Amazon im vergangenen Quartal 134,38 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amazon 121,23 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,354 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 131,49 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at