Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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02.07.2026 20:49:00
Amazon Leo: Genügend Satelliten im All für Satelliten-Internet-Konstellation
Fast 400 Satelliten hat Amazon nun im Erdorbit – ausreichend viele für einen kontinuierlichen Service des Satellitennetzwerks Leo. Weitere Starts sind geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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