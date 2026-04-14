Leo Holdings Aktie
ISIN: KYG5463L1216
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14.04.2026 22:02:26
Amazon Leo Boosts Its Race With Starlink, With a Deal to Connect iPhones
Amazon has acquired satellite service provider Globalstar in its plan to provide connectivity services in 2028.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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