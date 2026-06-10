Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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10.06.2026 18:52:00
Amazon lines up another $17.5 billion for AI as its debt pile grows further
The tech giant has now raised over $80 billion in external financing this year alone, with no signs of slowing down.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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