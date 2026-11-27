Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.11.2026 04:33:02
Amazon Lost 40 Satellites on a Boeing-Lockheed Rocket in November. SpaceX Is the Only Company That Can Fix Amazon’s Problem. Is the Stock a Buy Near $130?
Amazon.com (NASDAQ:AMZN) was hoping that the United Launch Alliance's (ULA's) Nov. 15 space trip would end with it having another 40 satellites in orbit. About 10 minutes into the launch, that dream went up in smoke, as the spacecraft exploded. That's a problem for Amazon, which has another 38 launches booked with ULA.
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) could lend a hand, but it probably won't. Which is why more aggressive investors might find SpaceX of interest. Here's what you need to know.
Image source: Getty Images.
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