Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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13.04.2026 12:35:00
Amazon Luna verliert Zugriff auf extern gekaufte Spiele
Auf Amazons Cloud-Gaming-Dienst Luna konnte man bislang Spiele spielen, die man auf externen Plattformen gekauft hat. Das ändert sich. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Amazon
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05:54
|'Melania' bei Prime Video kleiner Streaming-Hit (dpa-AFX)
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14.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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14.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
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14.04.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 mit Kursplus (finanzen.at)
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14.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.at)
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14.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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14.04.26
|Amazon übernimmt Satellitenbetreiber Globalstar - Vereinbarung mit Apple (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
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