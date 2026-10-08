Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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08.10.2026 05:15:16
Amazon makes fresh job cuts, mainly in retail division; US, India and UK staff affected
Jeff Bezos says layoffs have been necessary because the company overhired during the pandemicWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Amazon
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08.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
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07.10.26
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07.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones in der Verlustzone (finanzen.at)
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06.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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06.10.26
|Börse New York: Dow Jones-Anleger greifen zu (finanzen.at)
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06.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Dienstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
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06.10.26
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Analysen zu Amazon
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Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.