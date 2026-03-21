Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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21.03.2026 17:59:45
Amazon MGM Gets a Much-Needed Hit With ‘Project Hail Mary’
The movie, which stars Ryan Gosling, is on pace to be the company’s highest-grossing domestic film.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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