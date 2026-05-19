Amazon Aktie

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WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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19.05.2026 23:41:00

Amazon Might Be the Most Obvious AI Stock Investors Are Missing

Most investors searching for artificial intelligence (AI) winners are chasing chipmakers, chatbot developers, or the latest AI application start-ups. But one of the biggest long-term beneficiaries of the AI boom may already be hiding in plain sight -- and many casual investors still think of it as just an e-commerce company.I'm talking about Amazon (NASDAQ: AMZN).While rivals compete for attention with consumer-facing AI products, Amazon is quietly building something potentially more valuable: the infrastructure layer powering the broader AI economy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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