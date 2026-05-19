Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
19.05.2026 23:41:00
Amazon Might Be the Most Obvious AI Stock Investors Are Missing
Most investors searching for artificial intelligence (AI) winners are chasing chipmakers, chatbot developers, or the latest AI application start-ups. But one of the biggest long-term beneficiaries of the AI boom may already be hiding in plain sight -- and many casual investors still think of it as just an e-commerce company.I'm talking about Amazon (NASDAQ: AMZN).While rivals compete for attention with consumer-facing AI products, Amazon is quietly building something potentially more valuable: the infrastructure layer powering the broader AI economy.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
19.05.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
19.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
19.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
19.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
|
19.05.26
|Sammelklage gegen Amazon: Kläger gehen von Scheitern aus (dpa-AFX)
|
19.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amazon von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
18.05.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Amazon
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|223,00
|-0,13%