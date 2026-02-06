Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
06.02.2026 05:01:00
Amazon mit ungebremstem Wachstum und extremen KI-Investitionen, aber Aktie fällt
Auch Amazon investiert Rekordsummen in KI, nachdem Handelsgeschäft und Cloud-Business weiter wachsen. Doch der Gewinn pro Aktie ist niedriger als erwartet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
