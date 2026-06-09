Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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09.06.2026 13:34:00
Amazon muss nicht bis Ende Juli über 1600 Satelliten im All haben
Amazons Satellitenkonstellation Leo wächst nicht so schnell wie erwartet. Die FCC gewährt einen Aufschub, hält aber an der endgültigen Frist fest.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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