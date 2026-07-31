KI HOLDINGS Aktie

KI HOLDINGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

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31.07.2026 07:25:00

Amazon muss wegen teurer Speicherchips 20 Milliarden Dollar mehr in KI-Ausbau investieren

Die Geschäfte laufen glänzend: Amazon verkündet noch bessere Quartalszahlen als erwartet. Doch der Boom treibt auch die Kosten des US-Techkonzerns in ungeahnte Höhen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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