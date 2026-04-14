Globalstar Aktie
WKN DE: A0LBTE / ISIN: US3789734080
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14.04.2026 05:47:12
Amazon nears deal for Globalstar in push to rival Elon Musk’s Starlink
Satellite broadband is seen as an increasingly viable alternative to ground-based service, especially in hard-to-reach locationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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