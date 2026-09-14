Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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14.09.2026 04:40:06
Amazon pauses work with cargo firm after fatal crash
The 21 Air-operated jet overshot a runway at Miami International Airport and hit several vehicles.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Amazon
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14.09.26
|Amazon setzt Zusammenarbeit mit Frachtfluglinie aus (Spiegel Online)
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10.09.26
|Amazon-Aktie stabil: Pilot des Frachtjets meldete sich noch vor dem Absturz (dpa-AFX)
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09.09.26
|QUALCOMM-Aktie vs. NVIDIA-Aktie: Was der Amazon-Deal für das KI-Rennen bedeutet (finanzen.at)
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09.09.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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09.09.26
|Amazon-Aktie in Rot: Alle Todesopfer saßen bei Frachtjet-Unfall in Fahrzeugen (dpa-AFX)
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08.09.26
|Ermittlungen laufen: Flugschreiber nach Amazon-Unfall geborgen - Aktie im Minus (dpa-AFX)
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08.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amazon von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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