Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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02.10.2026 08:55:00

Amazon Prime: Jahresabo für langjährige Kunden kostet wieder 69 Euro

Eine <a href=Amazon-Geschenkkarte liegt auf einer hellen Unterlage." />

Nach dem BGH-Urteil senkt Amazon den Prime-Jahresbeitrag für Altkunden von 90 auf 69 Euro. Wie lange der alte Preis gilt, lässt Amazon offen.

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