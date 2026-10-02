Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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02.10.2026 08:55:00
Amazon Prime: Jahresabo für langjährige Kunden kostet wieder 69 Euro
Amazon-Geschenkkarte liegt auf einer hellen Unterlage." />
Nach dem BGH-Urteil senkt Amazon den Prime-Jahresbeitrag für Altkunden von 90 auf 69 Euro. Wie lange der alte Preis gilt, lässt Amazon offen.
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