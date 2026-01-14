Prime Air Aktie
ISIN: US74156P1012
|
14.01.2026 08:33:00
Amazon Prime Air: Erste Testflüge für Drohnenlieferdienst in Großbritannien
Der "Prime Air"-Drohnenlieferdienst soll noch 2026 beginnen. Nun hat Amazon erste Testflüge mit MK30-Lieferdrohnen durchgeführt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
13.01.26