Prime Air Aktie

ISIN: US74156P1012

ISIN: US74156P1012

14.01.2026 08:33:00

Amazon Prime Air: Erste Testflüge für Drohnenlieferdienst in Großbritannien

Der "Prime Air"-Drohnenlieferdienst soll noch 2026 beginnen. Nun hat Amazon erste Testflüge mit MK30-Lieferdrohnen durchgeführt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Amazon

