Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

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22.06.2026 14:52:40

Amazon Prime Day to gauge US consumer strain as focus shifts to basics

Shoppers will spend more on this Prime Day than on Cyber Monday and Black Friday 2025 combined, Adobe predictedWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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